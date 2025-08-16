Serik Spor'un Teknik Direktörü Yuran'dan Maç Sonrası Açıklama

Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, Ümraniyespor maçının andından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada herkes elinden geleni yaptı. Taraftarımızla birlikte daha da güçlü olacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında Serik Spor, Bodrum Şehir Stadyumu'nda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yuran, maçın zorlu geçtiğini vurgulayarak, "Karşımızda çok güçlü ve hızlı bir rakip vardı. Maç öncesi doğru bir plan yaptık ve sahada istediğimiz oyun tarzını gördük. Oyuncularım her şeyi sahada gösterdi, bu yüzden onlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Takımdaki Türk oyuncuların sahada yüzde yüz mücadele gösterdiğini belirten Yuran, yabancı oyuncuların performansından da övgüyle bahsetti. Yuran, "Bugün sahada herkes elinden geleni yaptı. Taraftarlarımızla birlikte daha da güçlü olacağız" diye konuştu. - MUĞLA