Serik Spor, Bodrum FK'ya 4-2 Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Serik Spor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'ya 4-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Bodrum FK'nın kazandığı penaltı sonrası topun başına geçen Fredy, kaleciyle meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi. 0-1

25. dakikada Bodrum FK'nın VAR'dan gelen uyarı sonrası bir kez daha kazandığı penaltıda yine topun başına Fredy geçti. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu. 0-2

57. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Ali Hebeşoğlu'nun pasında ön direkte Seferi topu filelere yolladı. 0-3

61. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Gotsuk'un kafa vuruşunda top savunmadan Ali Aytemur'un eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada penaltıyı kullanan Marcos Silva, topu ağlarla buluşturdu. 1-3

68. dakikada kontratağa Bodrum FK'da Dimitrov, hızla ceza sahasına girip kaleci İbrahim'i de geçerek topu boş kaleye yolladı. 1-4

72. dakikada Martnov'un ortasında arka direkte Erhan'ın şutunda top savunmaya da çarparak ağlara gitti. 2-4

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Burak Demirkıran, Kemal Elmas, Oğuzhan Karaçoban

Serik Spor: İbrahim Demir, Batuhan İşçiler, Kirill Gotsuk, Tikhii Dmitri, Bilal Ceylan (Artem Yuran dk. 88), Marcos Silva, Aleksandr Martynov (Şahverdi Çetin dk. 80), Serkan Emrecan Terzi, Kerem Şen (Erhan Çelenk dk. 46), İlya Berkovskii (Gökhan Karadeniz dk. 80), Ilya Sadygov (Şeref Özcan dk. 46)

Yedekler: Yusuf İslam Atay, Furkan Çolak, Selim Dilli, Sarp Ekinci, Sertan Tashkin

Teknik Direktör: Sergei Yuran

Bodrum FK: Diogo Sosua, Omar Imeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Moohammed, Ahmet Aslan (Mustafa Erdilman dk. 90+1), Fredy (Yusuf Sertkaya dk. 90+1), Pedro Brazao (Ege Bilsel dk. 80), Taulant Seferi (Zdravko Dimitrov dk. 67), Ali Habeşoğlu (Celal Dumanlı dk. 67)

Yedekler: Bahri Can Tosun, İsmail Tarım, Berşan Yavuzay, Adem Metin Türk, Jonathan Okita

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Goller: Marcos Silva (dk. 63 pen.), Erhan Çelenk (dk. 72) (Serik Spor), Fredy (dk. 12 pen. ve 25 pen.), Seferi (dk. 57) Zdravko Dimitrov (dk. 68) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: İbrahim Demir (Serikspor), Cenk Şen, Seferi, Musah Moohammed (Bodrum FK) - ANTALYA