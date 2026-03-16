Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve şu sıralar yorumculuk yapan Serhat Akın, kendisine yönelik edilen ağır küfürlerin ardından katıldığı canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Akın, ailesine yönelik sözler nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

"BU KADAR ANAYA BACIYA KÜFÜR EDİLİR Mİ?"

Canlı yayında konuşan Serhat Akın, kendisine ve ailesine yöneltilen hakaretlere sert tepki gösterdi. Akın, "Bu kadar anaya bacıya küfür edilir mi? İnsan bir yerden sonra da dayanamıyor" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"OĞLUMLA TOP OYNAYAMIYORUM"

Yaşadıklarının hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden Akın, oğluyla vakit geçiremediğini söyledi. Eski futbolcu, "Oğlum var, oğlumla top oynayamıyorum. Benim babam beni öyle futbolcu yaptı, ben oğlumu yetiştiremiyorum" ifadelerini kullandı.

"BANA 'OĞLUN ÖLSÜN' DİYORLAR"

Serhat Akın, kendisine yönelik hakaretlerin boyutunun çok ağır olduğunu belirterek, "Adam gelmiş bana 'oğlun ölsün' diyor" sözleriyle yaşadığı tepkiyi ve üzüntüyü anlattı.