Sergio Ramos canlı yayında çok sinirlendi: Çenenizi kapatın

La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'ya evinde 2-0 mağlup olan Sevilla'da kötü gidişat sürerken maçın ardından yaşananlar İspanya'da gündem oldu.

RAMOS, TARAFTARLARLA TARTIŞTI

Sezon başında PSG'den ayrılarak bedelsiz olarak yuvaya geri dönen İspanyol futbolunun efsane isimlerinden 37 yaşındaki Sergio Ramos taraftarlarla tartıştı. Yetiştiği kulüp Sevilla'ya yıllar sonra gelerek kaptanlık bandını taşıyan Ramos maç sonu röportajında tribünden gelen tepkiler nedeniyle adeta çileden çıktı.

"ARTIK ÇENENİZİ KAPATIN"

Ramos, röportaj sırasında arka taraftan gelen sataşmalara karşılık verince canlı yayın sırasında kısa süreli bir atışma yaşandı. Tepkilere sert bir şekilde karşılık veren veren Ramos, "Biraz saygı göstermeyi öğrenin. Konuşuyoruz burada! Biraz armaya saygı gösterin. Konuşurken insanlara saygı gösterin ve artık çenenizi kapatın" ifadelerini kullandı.