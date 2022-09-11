Sergio Oliveira'nın büyük talihsizliği gündemin zirvesinde! Herkesin aklına aynı isim geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, Kasımpaşa maçında da topu direğe nişanlamasının ardından sosyal medyada gündem oldu. Bu sezon 3 kez direği geçemeyen Portekizli futbolcu, eski Galatasaraylı futbolcu Hamit Altıntop'a benzetildi.