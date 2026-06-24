Haberler

Sergen Yalçın'ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı?

Sergen Yalçın'ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı? Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın'ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın'ın katıldığı programda parmaklarındaki yaralar dikkat çekti. Görüntülerin ardından birçok kişi yaraların nedenini ve sağlık durumuyla ilgili bir sorun olup olmadığını merak etmeye başladı.

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, bu kez yaptığı yorumlardan çok yayındaki görüntüsüyle konuşuldu. Kafa Sports programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Yalçın'ın parmaklarındaki yara ve izler izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

PARMAKLARINDAKİ YARALAR DİKKAT ÇEKTİ

Program sırasında ekrana yansıyan görüntülerde Sergen Yalçın'ın parmaklarında çeşitli yara ve izlerin bulunduğu görüldü. Yaraları fark eden izleyiciler, söz konusu izlerin neden kaynaklandığını merak etmeye başladı.

"HASTA MI?" YORUMLARI YAPILDI

Bazı izleyiciler, Sergen Yalçın'ın sağlık durumuyla ilgili yorumlarda bulundu. Görüntüler üzerine "Hasta mı?", "Sağlık sorunu mu yaşıyor?" şeklinde değerlendirmeler yapılırken, yaraların nedenine ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten transfer müjdesi

Taraftarlarını ayağa kaldıracak müjdeyi verdi
Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi

Doktorların uyarısı boşa değil! Hamile kadın ATM kuyruğunda fenalaştı
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Roma'da okuyan Türk genci şoke eden anlar! Üniversite sekreterinin duvar kağıdı şaşırttı

Roma'da okuyan Türk'ü şoke eden anlar! Sekreterin ekranındaki sürpriz
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptandan turistlerle şov

Bu işin sonu nereye varacak? Görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!