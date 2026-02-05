Haberler

Kocaelispor-Beşiktaş maçının ardından

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kupanın ana hedeflerinden biri olduğunu ifade ederek, karşılaşmanın tansiyonunu değerlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nın ana hedeflerinden bir tanesi olduğunu bildirdi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kocaeli'nin zor bir deplasman olduğunu söyledi.

Gruptaki liderliklerinin devam ettiğini ifade eden Yalçın, "Bu sezon Türkiye Kupası ana hedeflerimizden bir tanesi. Beşiktaş camiası olarak gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi planlıyoruz. Kupada başarılı olabiliriz. Oyunla ilgili çok iyi oynadığımızı söylemek zor ama iyi mücadele ettik. Farklı oyuncularla oynadık. Oyunu değiştirmek için hamleler yaptık. Skor 1-1 bitti. Bilmiyorum, biraz adaletli gibi duruyor. Kaybedebilirdik. Erken bir penaltı olmasa belki öne de geçebilirdik. Çünkü maça iyi başlamıştık. O yüzden skor biraz adaletli gibi gidiyor." ifadesini kullandı.

Penaltı pozisyonlarının sorulması üzerine Yalçın, Kocaelispor'un kazandığı penaltı da topun Ndidi'nin eline çarptığını dile getirerek, pozisyonun penaltı gibi durduğunu kaydetti.

Yalçın, kazandıkları penaltıda da pozisyona uzak oldukları için göremediklerini aktararak, "Herhalde orada oyuncuyu indirme var, televizyondan daha iyi izlerseniz. Yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemiyorum. Sezon başından beri Beşiktaş olarak derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltılar, biz bunları hiçbir zaman böyle bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz bir tane penaltıyı, bir kupa maçında bugün dile getiriyorsunuz. Burada kimin haklı olduğunun bir önemi var mı? Maç bitmiş artık." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Neden gergin bir maç izledik? Beşiktaş, Kocaelispor'un futbolcusuyla ilgileniyor mu?" sorusu üzerine Yalçın, şöyle konuştu:

"Kocaelispor'un hiçbir futbolcusuyla ilgilenmiyoruz. Tansiyon için de şunu söyleyeyim, ben de çok anlamadım. Bu kadar tansiyonun yükselmesini, taraftarın oyunun içine girmesi güzel tabii ki Kocaelispor taraftarı takımını destekliyor. Onu anlayabilirim. Ama rakip kulübenin saha kenarındaki davranışlarını anlamak mümkün değil. Birbirimize saygılı olmamız lazım. Takım yönetiyoruz, maç oynuyoruz. Hakem aleyhte ya da leyhte birçok kararlar verebiliyor. Bunu daha önce de çok gördük. Bunlar herkesin başına geliyor. Onlara da geliyor. Bize de geliyor. Bu konularla ilgili birçok takım serzenişte bulunabiliyor. Ama bu kadar tansiyonun yükselmesi bana biraz garip geldi. Çünkü kupa maçı oynuyoruz. Lig maçı da oynamıyoruz. Kocaelispor'un ligde bir sıkıntısı da yok. İyi kadroları var. Ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. Demek ki böyle olması gerekiyormuş."

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
