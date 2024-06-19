Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı

Eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye'nin EURO 2024'te Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM"

Vincenzo Montella'nın hamleleri hakkında da konuşan Yalçın,"Montella adına çok ciddi bir şey söyleyeceğim. 75. dakikada 5'li savunmaya dönemezsin hocam. Hiç olmadı bu. 5'li savunmaya dönmek, oyunculara 'Geride bekleyin' demektir. Bu maç 2-2 bitseydi, şimdi ne konuşacaktık mesela? 2-2 bitmedi ama bugün için şansa oldu. Kazanarak başlamak çok iyi ama oynanan oyunu göz ardı edemeyiz. Gürcistan'a bu kadar pozisyon veremezsin. Kendimizi kandırmayalım. Bu oyun, konuşulmak zorunda. Son 15 dakika eziyet yaşattı. Bu eziyeti yaşatmasına gerek yoktu. Gürcistan, bundan sonra kalan iki maçta gol bile atamaz." diyerek eleştirdi.

"SADECE 1 GOL ATMAKLA OLMAZ"

Attığı şahane golle tüm dünyada gündem olan Arda Güler'i eleştiren Yalçın, "Arda'nın çok daha fazla oyuna ağırlığını koyması lazım. Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda. Tamam müthiş bir gol attı kazanmamızı sağladı ona altın madalya takalım ama malesef hiç yok. Attığı gol dışında yani oyunda hiç yok" dedi.