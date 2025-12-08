Sergen Yalçın talimat verdi: Milli yıldızı geri istiyor

Sezon başında Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan 20 yaşındaki golcü oyuncu Semih Kılıçsoy'un geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SERGEN YALÇIN SEMİH'İ İSTİYOR

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Semih Kılıçsoy'un devre arasında takıma geri döndürülmesi için yönetim ile görüşme yaptı. Deneyimli hocanın, genç oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği, hem santrfor hem de sol kanatta değerlendirmeyi planladığı belirtildi.

CAGLIARI MEMNUN DEĞİL

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Cagliari yönetimi, Semih'in performansından memnun değil ve devre arasında kiralık sözleşmeyi feshetmeyi değerlendiriyor. Haberde, genç futbolcunun İtalya'da beklentilerin altında kaldığı ve performansını artıramazsa ayrılığın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maçta yalnızca 182 dakika süre alan milli oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.