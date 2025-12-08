Haberler

Sergen Yalçın talimat verdi: Milli yıldızı geri istiyor
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Cagliari'de beklentilerin uzağında kalan Semih Kılıçsoy'u devre arasında takımda görmek istiyor. Deneyimli hoca, genç golcüyü hem santrfor hem de sol kanatta değerlendirmenin hedefinde. Bu doğrultuda Sergen Yalçın'ın yönetimle görüşerek milli oyuncunun ocak ayında takıma geri dönmesini istediği belirtildi.

  • Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Semih Kılıçsoy'un devre arasında takıma geri döndürülmesi için yönetimle görüşme yaptı.
  • Cagliari yönetimi, Semih Kılıçsoy'un performansından memnun değil ve devre arasında kiralık sözleşmeyi feshetmeyi değerlendiriyor.
  • Semih Kılıçsoy, Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maçta 182 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı yapmadı.

Sezon başında Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan 20 yaşındaki golcü oyuncu Semih Kılıçsoy'un geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SERGEN YALÇIN SEMİH'İ İSTİYOR

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Semih Kılıçsoy'un devre arasında takıma geri döndürülmesi için yönetim ile görüşme yaptı. Deneyimli hocanın, genç oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği, hem santrfor hem de sol kanatta değerlendirmeyi planladığı belirtildi.

CAGLIARI MEMNUN DEĞİL

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Cagliari yönetimi, Semih'in performansından memnun değil ve devre arasında kiralık sözleşmeyi feshetmeyi değerlendiriyor. Haberde, genç futbolcunun İtalya'da beklentilerin altında kaldığı ve performansını artıramazsa ayrılığın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maçta yalnızca 182 dakika süre alan milli oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.

Fadıl Aslan
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVATOZZ:

Seni hakikaten savunuyordum teknik adam diyordum. Ama sen boş sun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Bir an önce sen gdersin insaallah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
