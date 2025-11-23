Haberler

Sergen Yalçın skora isyan etti: Psikolojimiz bozuldu
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonu değerlendirme yaptı. Üzgün olduklarını dile getiren deneyimli hoca, ''Yine bireysel hata maalesef, kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Bir tane daha yiyebilirdik hatta. Üzgünüz." dedi.

  • Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
  • Beşiktaş evinde 3 maçtır galibiyet alamıyor.
  • Beşiktaş, maçta 1-0 öne geçtikten sonra bireysel hata nedeniyle gol yedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

"Beşiktaş evinde 3 maçtır kazanamıyor. Oyunda neler eksikti?" sorusuna cevap veren Sergen Yalçın, "Çok iyi başlamadık ilk 15-20 dakikada. Oyuncular alıştı ve kontrol bize geçti. 20-25 dakikayı çok etkili oynadık. İkinci yarı iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hata maalesef, kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Bir tane daha yiyebilirdik hatta. Üzgünüz." dedi.

"İNSANIN BAŞINA GELEBİLİYOR''

Üzgün olduklarını belirten Yalçın, "Üzgünüz. Kazanmak amacındaydık. Oyuncuların enerjileri iyiydi. Şanssızdık. Olmayınca olmuyor. Oyuncularla sürekli konuşuyoruz. Puan kaybettiğimiz maçlarda öne geçip puan veriyoruz. Anlaşılır gibi değil. Çok bireysel hatalar oluyor. Bireysel hatalar belimizi büktü. Bireysel hatanın çalışması yok. Bunu çözecek çalışma yok. Olabiliyor bunlar. Önlem alamıyoruz bunlara doğal olarak. 1-0'dan sonra bireysel hatadan gol yemesek daha enerjik, motivasyonu yüksek olacaktı takım. Futbol canlı oyun. Her şeyi öngöremiyoruz. Takım iyi niyetli. Oyun anlayışımız fena değil. Takım mücadele de ediyor. Samsunspor da iyi ve güçlü bir ekip. Kazanabilirdik, futbolda her türlü sonuç insanın başına gelebiliyor." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (11)

Beşiktaşlı:

Evet sadece konuşuyorsun hocam, futbolcularla, başkanla, mikrofonlara. Antrenman yapmayı deneseniz mesela.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
pusatalfa:

Bu iş öyle TV de atıp tutmaya benzemiyor Sergen hoca, üstelik martıda geldi ama senin taktikler işe yaramadı

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErhan:

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
nedo cos:

Ya seni getiren akla yazıklar olsun seni buraya getiren başkanın Allah belasını versin seni pilim bitmiş şarj bile Rafa Silva gibi bir oyuncuyum kendi egonu tatmin etmek için adamı resmen kadroda çıkarıyorsun 1.01 yalan uyduruyorsun göreceğiz bakalım bundan sonra kim gelecek mağlubiyetlere ne diyecek

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Arif İnanç:

Çok haklısınız bir yorum. Takımda tek koşan adamdı.

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıErhan:

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
