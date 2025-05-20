Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam
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Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam
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Şimdilerde yorumculuk yapan eski futbolcu Sergen Yalçın, adı Beşiktaş ile anılan Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yalçın, "Ronaldo'yu bedava verseler almam" dedi.

Eski futbolcu ve ünlü yorumcu Sergen Yalçın, adı Beşiktaş ile anılan Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"BEDAVA VERSELER ALMAM"

Kafa Sports Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Yalçın, 40 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu için "Ronaldo'yu bedava verseler almam" dedi.

Yalçın, bu sözleriyle modern futbolun geldiği noktada sadece isimlerin değil takım oyunu ve taktiğin ön planda olması gerektiğini savundu. Ronaldo'nun oyun tarzının kendi sistemine uymadığını belirten Yalçın, "Bu iş artık sadece yıldızlarla yürümüyor" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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