Sergen Yalçın'ın yeni adresi başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere herkesi şaşırttı! YouTube kanalında yorumculuk yapacak
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Beşiktaş'ı şampiyon yaptıktan sonra kötü gidişe engel olamayıp geçen sezon itibarıyla görevden alınan teknik direktör Sergen Yalçın, yeniden işbaşı yapıyor. Yorumculuğa geri dönen Yalçın, bu kez bir TV kanalında değil, aylık bir derginin YouTube kanalında kamera karşısına geçecek. Yalçın'ın bu kararı özellikle Beşiktaş taraflarını şaşkına çevirirken, Twitter'da paylaşılan fotoğraf sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar genç teknik adama eleştiride bulundular.
Beşiktaş'a 2020-2021 sezonunda çifte şampiyonluk yaşatan Sergen Yalçın, geçen sezon ise kötü sonuçların ardından takıma veda etmişti. Görevi bıraktıktan sonra tatil yapan ve futboldan uzak kalan Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.
YORUMCULUK İÇİN YOUTUBE'U SEÇTİ
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri sonrasında Beşiktaş'tan 9 Aralık'ta ayrılan Sergen Yalçın, yorumculuğa geri dönüyor. Bu kez TV kanalında değil, aylık bir derginin Youtube kanalında yorum yapacak olan Yalçın'ın tercihi eleştirildi.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI ELEŞTİRİLERDE BULUNDU
Beşiktaş'ı şampiyon yaptığı sezonda büyük beğeni toplayan ancak sonraki sezonda da eleştirilerin hedefi haline gelen Sergen Yalçın'ın yeni sezon öncesi birçok teklif gelmesine rağmen teknik direktörlük yapmayacak olması Beşiktaş taraftarlarını da şaşırttı. Twitter'da paylaşılan fotoğraf sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın'a eleştiride bulundular.