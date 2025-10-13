Haberler

Sergen Yalçın'ın transferdeki bir numaralı isteği belli oldu

Sergen Yalçın'ın transferdeki bir numaralı isteği belli oldu
Güncelleme:
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, ara transfer döneminde Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi kadrosunda görmek istiyor. Başarılı hocanın, Fransız oyuncunun ne pahasına olursa olsun transfer edilmesi gerektiğini yönetime bildirdiği belirtildi.

Süper Lig devi Beşiktaş, devre arasında kanat transferi yapmak isterken, teknik direktör Sergen Yalçın aradığı ismi buldu.

NE PAHASINA OLURSA OLSUN LAURIENTE

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın sol kanat transferinde Serie A ekibi Sassuolo forması giyen 26 yaşındaki Fransız oyuncu Armand Lauriente'yi istediği belirtildi. Başarılı hocanın yönetim ile bir görüşme yaparak deneyimli oyuncunun ne pahasına olursa olsun alınması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı. Siyah-beyazlı yönetimin Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

20 MİLYON EURO

Sassuolo ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Fransız futbolcu için İtalyan kulübü, yaz transfer döneminde 20 milyon euro'luk bir gelir beklemişti.

SEZON PERFORMANSI

Sassuolo formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Lauriente, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
