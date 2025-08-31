Sergen Yalçın'ın istediği 3 transfer

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın, Siyah-beyazlılarda ikinci kez görevine başladı.

3 TRANSFER İSTİYOR

Göreve gelir gelmez kadro yapılanmasında çalışmalarına başlayan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan 3 bölgeye transfer istediği ve bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

SAĞ BEK, SOL KANAT VE SAĞ KANAT

Deneyimli teknik direktörün Başkan Serdal Adalı'dan öncelikli olarak sağ bek, sol kanat ve sağ kanat transferlerinin acil olarak bitirilmesini istediği aktarıldı. Sergen Yalçın'ın bu istekleri doğrultusunda Serdal Adalı ve yönetiminin transfer çalışmalarına hız verdiği ifade edildi.