Haberler

Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik

Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Eyüpspor ile deplasmanda 2-2 sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ''Kazanabilirdik ama maçtan önce de söyledim, maçlar sahada kazanılır. Kolay gibi maçlarda konsantrasyon sorunu başına çok iş açar. Onun sıkıntısını çektik.'' dedi.

  • Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olarak 2-2 berabere kaldı.
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçta konsantrasyon sorunu yaşadıklarını ve bunun sıkıntı yarattığını belirtti.
  • Sergen Yalçın, maçın çok ders çıkarılabilecek bir maç olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"BAZEN BÖYLE MAÇLAR OLUYOR, NORMAL''

Bu sonucu beklemediklerini ifade eden Sergen Yalçın, "Beklemediğimiz bir skor, kazmamayı bekliyorduk. Konsantrasyon sorunu, oyuncuları sıkıntıya soktu. Eyüpspor iyi mücadele etti, kontralarla bize sıkıntı yarattılar.'' dedi.

''ONUN SIKINTISINI ÇEKTİK''

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, ''Cengiz Ünder girdi, çok katkı sağlamaya çalıştı. Kazanabilirdik ama maçtan önce de söyledim, maçlar sahada kazanılır. Kolay gibi maçlarda konsantrasyon sorunu başına çok iş açar. Onun sıkıntısını çektik.'' sözlerini sarf etti.

''ÇOK DERS ÇIKARABİLECEĞİMİZ BİR MAÇ''

İkinci yarı inanılmaz, yağmur, rüzgar, fırtına... Çevirmeye çalıştık ama kazanamadık. Bazen böyle maçlar olabiliyor, normal! Herkesin başına gelebiliyor. Çok ders çıkarabileceğimiz bir maç."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Ülkedeki felaketi en iyi anlatan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memphis Depay'a sürpriz talipler

Depay sürprizi! Transferde bomba her an patlayabilir
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi

4 gollü düelloda Beşiktaş'tan beklenmedik kayıp
İtalya'dan İsrail'e nota

Sonunda Avrupa'nın sabrını taşırdı! Bir ülkeden İsrail'e nota
ABD'deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir

Beyaz felaketin faturası netleşiyor! Zarar milyarlarca dolara ulaştı
Memphis Depay'a sürpriz talipler

Depay sürprizi! Transferde bomba her an patlayabilir
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

Adeta Fenerbahçe'ye nazire yapıyor
Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar