Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih netleşti

Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile ayrılık kararı alınması bekleniyor. Siyah-beyazlıların bir numaralı adayı ise eski efsane Sergen Yalçın.

YARIN MASAYA OTURACAKLAR

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş yöneticileri, Pazar günü Sergen Yalçın ile masaya oturacak. Yurt dışında olan Sergen Yalçın, pazar sabahı İstanbul'da olacak.

Tarafların Giovanni van Bronckhorst ile ayrılık kararı aldıktan sonra teknik direktör konusunda kısa süre içinde resmi bir açıklama yaparak Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesi bekleniyor.