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Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih netleşti

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Beşiktaş'ın, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmayı planladığı ve yerine Sergen Yalçın'ı getirmeyi düşündüğü iddia edildi. Beşiktaş yöneticileri, yurt dışında olan Yalçın ile yarın masaya oturacak.

Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile ayrılık kararı alınması bekleniyor. Siyah-beyazlıların bir numaralı adayı ise eski efsane Sergen Yalçın.

YARIN MASAYA OTURACAKLAR

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş yöneticileri, Pazar günü Sergen Yalçın ile masaya oturacak. Yurt dışında olan Sergen Yalçın, pazar sabahı İstanbul'da olacak.

Tarafların Giovanni van Bronckhorst ile ayrılık kararı aldıktan sonra teknik direktör konusunda kısa süre içinde resmi bir açıklama yaparak Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih netleşti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVeysel null:

Sıradaki istifa edecek kişi Sergen mi olacak yani ;) ;) hahahahahahaha

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Haber YorumlarıMGk:

Beşiktaş için tek kurtuluş takımda en az 5 iyi Türk bulup en iyi 6 yabancı ile yola devam etmektir.. Türk oyuncuların başı çekmediği takım başarılı olamaz

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Sergen aklını peynir ekmekle mi yemiş, geleceğini hiç sanmam. Zaten bronckhorsttan önce kendisini yedekte tutar gibi istemelerine sitem etmişti. Gerçi bunlar yanar döner her şey beklenir..

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Haber YorumlarıHayri:

Evet kendi klasmanın da iyi futbolcuydu bu on un iyi bir direktör olacağın ı göstermez en az 10 takım çalıştırdı ne yapmış ne başarısı var düşecek takımlar aman gel demiş o kadar ve bu gun boşta yeni sezonda takımı sil baştan mı kuracak beşiktaşın öyle bir gücü mü var sonra ne olacak e ben hazır bir takım aldım istediklerim alınmadı benden bu kadar,onun için sezonu yardımcı antrenör bitirsin gelecek hocada olabiliyorsa takımı ken di kursun gerisi zaman laybı

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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Bu yönetim gitmeden sergenin gelmesi sergen için hata olur

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Haber YorumlarıYilmaz Haydar:

ya kardeşim de yeter ya ulan bu adamda üç sergen gelsin üç maç kaybedecek sonra Sergen'in yollarını ayırdı manşetleri süsleyecek her tarafı beklesin on maç 20 maç devam etsin ya ya böyle teknik direktörlük değişmek var ya bizim ülkeden başka bir ülke yok ya yeter ya sergen kaç kere geldi gitti

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