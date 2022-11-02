İşte Sergen Yalçın'ın 1 yıl önceki hali! Dünkü programla aradaki fark inanılmaz

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu ve ünlü teknik direktör Sergen Yalçın, dün bir programa konuk oldu. Yalçın'ın son hali futbolseverlerin gözünden kaçmazken, aynı programın 1 yıl önceki kaydındaki Sergen Yalçın'la dünkü Sergen Yalçın arasındaki değişim inanılmaz olarak yorumlandı.

Beşiktaş'ı şampiyon yapması nedeniyle Beşiktaş taraftarlarının gönlünde ayrı bir yer edinen ünlü teknik direktör Sergen Yalçın, uzun aradan sonra dün akşam gazeteci Candaş Tolga Işık'ın TV100 ekranlarında sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Fakat programda Yalçın'ın açıklamalarından ziyade son görüntüsü daha çok konuşuldu.

1 YIL ÖNCE DE AYNI PROGRAMA KATILMIŞTI

Yalçın'ın son hali gündem olurken, ünlü teknik adamın 1 yıl önce yine aynı programa katıldığı ortaya çıktı. Yalçın'ın 1 yıl önceki programdaki görüntüsüyle son programdaki görüntüsü arasında ise büyük fark olduğu dikkatlerden kaçmadı.

YÜZÜ ZAYIFLADI

Ünlü teknik adamın yüzünün zayıfladığı ve suratının küçüldüğü görüldü. Sergen Yalçın, programda botoks iddialarına da yanıt verdi. Ünlü teknik adam, "Göz kapaklarımdan ameliyat oldum. Botoks falan yaptırmadım. Yaptır diyorlar da yaptırmıyorum" dedi.

İşte Yalçın'ın dünkü ve 1 yıl önceki görüntüsü



