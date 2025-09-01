Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı

Dün akşam Alanyaspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından mücadelede 2. golü kaydeden Güven Yalçın, açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A GELMESİNE SEVİNDİM"

Karşılaşma sonrası konuşan Güven, "Attığım gole doğal olarak sevinmedim, 4 senem ve çok güzel senelerim geçti. Sergen hocayı da iyi tanıyorum. Beşiktaş'a gelmesine sevindim" ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİNİN ALTINDA KALDIK"

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, böyle bir başlangıç beklemediğini söyledi. Kendileri ve camiaları adına olumlu bir gece olmadığını dile getiren Yalçın, "Hem bireysel olarak hem takım olarak beklentinin çok altında kaldık. Alanyaspor'u tebrik etmek istiyorum. Onlar bizden çok daha beraber hareket eden, iyi mücadele eden, doğru oyunu oynayan bir görüntü çizdiler. Yani hak ederek kazandılar. Biz oyunu kurtarmak adına çok fazla mücadele etmedik. Beşiktaş camiasının, Beşiktaşlı oyuncuların çok daha mücadele etmesi, çok daha istekli, arzulu oynaması, doğru oyunu oynaması, birçok şeyi çok daha farklı yapması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama maalesef bugün itibarıyla bunlar olmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz." diye konuştu.

Yalçın, yapılacak çok işlerinin olduğunu, bunun için de biraz zamana ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Önlerinde 15 günlük bir sürecin olduğunun altını çizen Yalçın, aralarına katılacak ve ayrılacak oyuncularla yeni bir hazırlık süreci yaşayacaklarını ve bunun sonuçlarını da hep beraber göreceklerini aktardı.

"BAZEN PLANLADIĞIMIZ ŞEYLER OLMUYOR"

Yalçın, transfer konusundaki beklentilerin ne olduğuna yönelik bir soruya, "2, 3 oyuncuyu takıma katmak istiyoruz ama bu daha fazla da olabilir gibi görünüyor. Ama bu 10 günlük süreçte nasıl böyle bir katkı yapabiliriz bilemiyorum. Aramızdan ayrılacak oyuncular da var, takıma katılacak oyuncular da var. Birileri gelecek mutlaka. Sakat oyuncularımız da geri gelecek. Bu süre zarfında iyi çalışacağız." yanıtını verdi.

Takımın fiziksel durumunun çok iyi olduğunu düşünmediğine işaret eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Oyunu gidiş gelişli oynayamıyoruz. Çok erken havlu atan oyuncularımız var. Oyunun belli bölümlerinde çok da hamle yapma şansımız yoktu. Yani yapabileceğimiz hamleler vardı. Bir format belirledik. Maçtan önce kenar oyuncularımız olmadığı için doğal olarak merkez oyununu oynamayı tercih ettik. Ama bazen planladığımız şeyler olmuyor. Bugün de o günlerden birini yaşadık."

Yalçın, çabuk bir toparlanma süreci geçirmek zorunda olduklarına, bir an evvel kendi pozisyonlarını yakalamaları gerektiğine dikkati çekti. Büyük takımların erken havlu attığı zaman işlerin çok zor olduğunu dile getiren Yalçın, en kısa sürede hak ettikleri pozisyona gelmeleri gerektiğini söyledi.

"KONTROL ÇOK ZOR OLUYOR"

Yalçın, takımın derdinin ne olduğuna yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Daha iki gün oldu. Şu anda buna cevap veremem. Siz de görüyorsunuz bazı şeyleri, ben de görüyorum. Takımdaki oyunsal problemleri, fiziksel problemleri, saha içi problemleri hep beraber görüyoruz. Şimdi bunları düzeltmek için ciddi bir çaba sarf edeceğiz. Bunun için geldik. Ama bunu ne kadar sürede, nasıl yaparız onu bilmiyorum. Yani 15 günlük bir süreç var. Muhakkak ki bundan sonra oynayacağımız maç, bundan çok daha iyi olacak. Onun garantisini verebilirim. Camianın hedefi şampiyonluk olduğu için o yarışmacı takım kimliğini kaçırmamamız gerekiyor. Onu kaçırırsak esas sıkıntılar o zaman başlıyor. Hedeften koparsak kontrol çok zor oluyor. İlk hedefimiz bir an evvel toparlanıp Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi oynamasını sağlamak. İlk hedefimiz bu. 15 gün sonra daha iyi bir takım olacak. Önümüzde daha iyi bir takım göreceksiniz. Bundan eminim. Ama dediğim gibi bugün itibarıyla tabii bizim de içimizi ciddi bir karamsarlık kapladı desem yalan olmaz."

"3-4 TANE ÇOK CİDDİ OYUNCU TAKVİYESİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Takımda son şans verdiği oyuncuların olup olmadığı sorusuna "Bir maçlık şanslara çok inanmıyorum" diye cevap veren Yalçın, bir maçta bir oyuncunun geleceğine karar vermemek gerektiğini belirtti.

Yalçın, bazı oyuncuların takım bulup gittiğine, bazı oyuncuların da gitmesini istediklerine değinerek, oyuncuların takım bulmasının da o kadar kolay olmadığının altını çizdi. Oyuncuların ciddi kontratlarının ve maliyetlerinin olduğunu anlatan Yalçın, "Transfer dönemi bitene kadar biraz sıkıntılı bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Ama mutlaka 3-4 tane çok ciddi oyuncu takviyesi yapmak zorundayız ve bunlar tartışmasız oynayacak oyuncular olmalı." şeklinde konuştu.