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Sergen Yalçın: Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesi imkansız

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Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında aldığı galibiyeti yorumlayan Sergen Yalçın, Galatasaray'ın oyun tarzının şampiyonluk için yetersiz olduğunu belirtti. Yalçın, "Hiçbir deplasman için de ben Galatasaray kazanır diyemem bu oyunla. 1-1 berabere bitseydi bugün maç. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyorduk. Beşiktaş deplasmanı Galatasaray için çok kritik. Bu oyunla yenme imkanı yok" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Alanyaspor'u geriden gelerek 2-1 yendiği mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Sergen Yalçın çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN İLK YARIDA POZİSYONU YOK"

Glatasaray'ı eleştiren Yalçın, "Galatasaray mı kazandı, Alanyaspor mu kaybetti? O kısmı konuşmak lazım. İlk 45 dakika Galatasaray'ın pozisyonu yok. İkinci yarıya başlıyorsun. Bu kadar kötü bir Galatasaray yakalamışsın. İkiyi düşünmez misin? Kaybetmemeye oynamayacaksın" dedi.

Daha sonra Morata ve Mertens'e eleştirilerde bulunan Yalçın, "1-1 çok erken geldi. Ondan sonra Galatasaray da iyi motive oldu. Bu iki 9'la olmaz bu oyun. Mertens diye bir oyuncu var Galatasaray'da nerede? Niye kulübede? Kenar lazım Galatasaray'a. Morata bence çok Türkiye Ligi'nin oyuncusu gibi durmadı." dedi.

Sarı-kırmızılı ekibin bu bu oyunla deplasmanlarda garanti kazanamayacağını da sözlerine ekleyen Yalçın, Beşiktaş derbisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BEŞİKTAŞ'I YENME İHTİMALİ YOK"

Yalçın, "Ne kadar ekmek o kadar köfte. 12-13 milyon euro maaş vereceksen karşılığını alacaksın. Morata tabii ki kötü bir oyuncu değil. Ancak Galatasaray'ın bu oyununda olmaz. Hiçbir deplasman için de ben Galatasaray kazanır diyemem bu oyunla. 1-1 berabere bitseydi bugün maç. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyorduk. Beşiktaş deplasmanı Galatasaray için çok kritik. Bu oyunla yenme imkanı yok" dedi.

Sergen Yalçın: Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesi imkansız
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımustafa CUMHUR:

o zaman kesin kazanır

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Haber YorumlarıMurat Murat:

Okan’ın barış, Kaan sevdası olduğu sürece biz şampiyon olamayız. aynı inadı zaha, ziyexh te yapsaydı keşke. ama Okan kindar biri. lemina yı kendi almadı için ne şampiyonlar liginde kadroya aldı, ne de diğer maçlarda ayakta duran en iyi oyuncu olmasına rağmen oyunda tuttu. ilk değişiklik hakkını hep ondan yana kullandı. Okan’ın iyi bir galatasaraylı olduğuna bile inanmıyorum.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Seni gördük hocayken Sergen efendi

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Bırakın Türkiye'yi galakside bu hakemlerle kimse galatsarayı yenemez.

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