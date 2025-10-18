Haberler

Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa eleştiri

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa eleştiri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşun maçtaki pozisyonları tekrar vermemesini eleştiren Yalçın, "Camiamızın beIN SPORTS ile ilgili sorunları var. Geçen hafta tekrarı verilmeyen pozisyonlar var. Beşiktaş camiası olarak beIN SPORTS'tan bazı şeyleri düzeltmesini istiyoruz.'' dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırladı.

YAYINCI KURULUŞA ELEŞTİRİ

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Camiamızın beIN SPORTS ile ilgili sorunları var. Geçen hafta tekrarı verilmeyen pozisyonlar var. Beşiktaş camiası olarak beIN SPORTS'tan bazı şeyleri düzeltmesini istiyoruz. Yoksa bugün oyuncular da çok konuşmak istemiyor ama mecburiyetten konuşuyorlar. Maçla ilgili de iyi hazırlandık, kazanmak istiyoruz." dedi.

GÜNTEKİN ONAY'DAN CEVAP

Yayıncı kuruluş moderatörü Güntekin Onay da daha sonrasında Sergen Yalçın'ın sözlerine karşılık vererek, "Bazen oyun akıyor ve yönetmen, pozisyonu veremiyor. Bu bant yayın değil, canlı yayın. Yayıncı kuruluş herkese eşit mesafede. 18 kulüp de bizim kulüplerimiz ve yayın haklarına sahip olduğumuz takımlarımız. Herkes kendi penceresinden ve ajandasından bakıyor. Bizim bir kulübün gözünden olayları değerlendirme şansımız yok. Herkes kendi açısından baktığı için objektiflik de işlerine gelmiyor. İnsanlar Milli Takımı bile kulüpler üzerinden değerlendiriyor. Bu çok talihsiz bir şey." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Konya'da 5 gollü muhteşem düello

Süper Lig'i çok özlemişiz! 5 gollü muhteşem düello
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı

Sahadan gözyaşlarıyla ayrılan yıldız isim sezonu kapattı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.