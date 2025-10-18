Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa eleştiri

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırladı.

YAYINCI KURULUŞA ELEŞTİRİ

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Camiamızın beIN SPORTS ile ilgili sorunları var. Geçen hafta tekrarı verilmeyen pozisyonlar var. Beşiktaş camiası olarak beIN SPORTS'tan bazı şeyleri düzeltmesini istiyoruz. Yoksa bugün oyuncular da çok konuşmak istemiyor ama mecburiyetten konuşuyorlar. Maçla ilgili de iyi hazırlandık, kazanmak istiyoruz." dedi.

GÜNTEKİN ONAY'DAN CEVAP

Yayıncı kuruluş moderatörü Güntekin Onay da daha sonrasında Sergen Yalçın'ın sözlerine karşılık vererek, "Bazen oyun akıyor ve yönetmen, pozisyonu veremiyor. Bu bant yayın değil, canlı yayın. Yayıncı kuruluş herkese eşit mesafede. 18 kulüp de bizim kulüplerimiz ve yayın haklarına sahip olduğumuz takımlarımız. Herkes kendi penceresinden ve ajandasından bakıyor. Bizim bir kulübün gözünden olayları değerlendirme şansımız yok. Herkes kendi açısından baktığı için objektiflik de işlerine gelmiyor. İnsanlar Milli Takımı bile kulüpler üzerinden değerlendiriyor. Bu çok talihsiz bir şey." sözlerini sarf etti.