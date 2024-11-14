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Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler

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Ünlü yorumcu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın Mourinho'ya verdiği cevaba sert bir yanıt verdi. Muslera'nın "Türk futbolunu kötülüyor, istemiyorsa gidebilir" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Yalçın, "Muslera, sen yorumcu değilsin hocam. Sen bu işlere karışma. Senin boyunu aşar o işler. Son dönemde Muslera'nın saha içindeki hareketleri de normal değil. Dikkat et, oyunda sürekli hakemin üzerine koşan bir Muslera var. Bu sene biraz çizmeyi aştı gibi duruyor" dedi.

Sergen Yalçın, Muslera'nın Mourinho'ya verdiği cevap üzerine Uruguaylı kaleciye sert bir tepki gösterdi. Muslera, Mourinho'nun Türk futbolu üzerine yaptığı eleştirilere Samsunspor maçının ardından cevap vermişti.

Muslera, Mourinho'yu hedef aldığı açıklamasında, "4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Yalçın'ın Kafa Sports'taki açıklamaları şöyle;

Muslera, sen yorumcu değilsin hocam. Sen bu işlere karışma. Senin boyunu aşar o işler. Son dönemde Muslera'nın saha içindeki hareketleri de normal değil. Dikkat et, oyunda sürekli hakemin üzerine koşan bir Muslera var. Bu sene biraz çizmeyi aştı gibi duruyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verdiği cevap, onun boyunu aşmış biraz. Seni ilgilendirmez. Sen, Galatasaray'ın kalecisisin işine bak. Hepimizin bildiği bir Muslera figürü var Türkiye'de. Efendi, düzgün bir figür var.

"SEN İŞİNE BAK"

Seni ilgilendiren bir konu değil bu. Ben eleştiririm, benim işim bu! Ben Galatasaray'ın kalesine geçeyim, Muslera gelsin buraya otursun o eleştirsin. Ben Galatasaray'ın kalesine geçeyim, Muslera gelsin buraya otursun o eleştirsin. Sen işine bak. Sanene Mourinho'nun yaptığı açıklamadan seninle ilgili bir şey söylememiş ki. Galatasaray Kulübü ile ilgili de bir şey söylememiş. Galatasaray ile ilgili bir şey söylese bile seni ilgilendirmez.

Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bu kez Sergen haklı. Sen futbolcusun belki seneye senin hocan olacak, sen işini yapmaya bak Musli bey yapamıyorsan bırak saygınlığını yitirmeden

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme126
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Haber Yorumlarımehmet ferit aksoy:

Sergende kendini çok önemsiyor Nuri şahin e bile laf söyledi kendinin ne başarısı var

Yorum Beğen156
Yorum Beğenme34
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Haber Yorumlarıözgür :

GS KAPTANI HAKLI, MORİNYO GİBİ BİR ADAMA DAHA ÜST BİR YETKİLİ CEVAP VERMEZDİ ZATEN

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme60
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Haber Yorumlarıkaramsar:

sergen sen de git atların ile ilgilen.adam doğru söylüyor.bir yanda 14 senedir türk futbolu için uğraşan biri var,diğer yanda 4 ay önce gelen biri var.üstüne üstlük riyakarlık yapıyor. adam geldiğinde Türkiye tanınan bir lig avrupa da Türk maçları takip ediliyor diyor..şimdi ise kimse izlemiyor,belki oğlum izliyordur diyor.ağzından çıkacak her kötü bir cümle yabancı oyuncu ve yatırım gelmeyi engeller..herkes ayağını denk alsın.Muslera adamdır...

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıMehmet Saritas:

Sen kimsinki musleraya laf söyluyorsun.kumarbaz oldugun icin kimse ciddiye almiyor seni..muslera en azindan ekmek yedigi yer icin kötu yorumlar yapmiyor..muslera hepinizden daha karakterlidir Sergen efendi ??

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıAli Teke:

Sergen sen git Kıbrıs’a zar at , sonra at yarışı kupon yap , Batuhan Karadeniz’de yok tüyo verecek

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Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıHAYRETTİN KAYA:

Ne yani SERGEN Yalçın sen şimdi kendine yorumcumu diyorsun. Hep beraber bi gençliğine dönelim at yarışı kumar gece hayatı.. Herkes konuşsun ama sen lütfen sus...

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıGökhan Gani:

Sergeni sevmem ama doğru söylemiş. Herkes kendi işine baksın.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme51
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Haber Yorumlarıİbrahim Özbey:

Sergen Yalçın, sen yorumcusun madem. O zaman siz söyleyin. Türk futbolunu kötüleyen bi kişi var ve dönüp tek kelime etmiyorsunuz. Elin gavuru Türk futbolunu savunuyor adı da "boyunu aşmış" oluyor. Keşke azcık cesaret sizde de olsaydı

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAhmet Kacarogullari:

siz alışmış sınız hakarete Bir kişi çıkıp. sizi savundumu.hemen. karşı hakaretlere. basvuruyorsun. size layık bu hareket ler

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme3
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