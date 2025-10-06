Haberler

Sergen Yalçın'dan futbolculara sert uyarı

Sergen Yalçın'dan futbolculara sert uyarı
Beşiktaş, Galatasaray derbisinde rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bir araya geldiği oyuncularına "Biz şimdi galip gelmeyeceksek, ne zaman galip geleceğiz biz?" tepkisini göstererek uyarılarda bulundu.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde 10 kişili rakibi karşısında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın harekete geçti.

"NE ZAMAN GALİP GELECEĞİZ?"

Sergen Yalçın, 10 kişi kalan Galatasaray karşısında kaybedilen 2 puanın ardından oyuncularıyla bir araya geldi. Takvim'de yer alan habere göre; Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı konuşmada tepki göstererek sert bir uyarıda bulundu ve ''Sürekli geriye yaslandık. Bizim oyunumuz bu olmamalı. 11 kişi Galatasaray'a karşı daha iyiydik. Şimdi galip gelmeyeceksek ne zaman galip geleceğiz biz?" ifadelerini kullandı.

''BU MAÇ BİZE ÖRNEK OLSUN''

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın'ın Galatasaray'ın ikinci yarıda oyuna ortak olmasını takımın geriye yaslanma tutumuna bağlayarak "Ardından da Galatasaray'ı maçın içine soktuk ve golü yedik. Bu maç bize örnek olsun. Bundan sonra sizden böyle bir reaksiyon istemiyorum. Kendi oyunumuzu oynamalıyız" sözlerini sarf ettiği belirtildi.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısamet:

idda da beraberlik oynamış sergen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

adam haklı elindeki maçı verdiler gs ye

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Ne bejekeymiş arkadaş..Galatasaray Okan geldiginden beri ligin ikincisi fenere çoğu zaman 3-0 atarken veya ona karşı neredeyse hep kazanırken konu ligin daha da gerisinde kalan bejeke olunca hep ciddiyetten tamamen uzak vasıfsız bir oyun sergiliyor 3 yıldır, ikisine karşı oynanan oyunun ciddiyet farkını 3 yıldır göremiyor muyuz sanıyorsunuz?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
