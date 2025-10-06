Sergen Yalçın'dan futbolculara sert uyarı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde 10 kişili rakibi karşısında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın harekete geçti.

"NE ZAMAN GALİP GELECEĞİZ?"

Sergen Yalçın, 10 kişi kalan Galatasaray karşısında kaybedilen 2 puanın ardından oyuncularıyla bir araya geldi. Takvim'de yer alan habere göre; Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı konuşmada tepki göstererek sert bir uyarıda bulundu ve ''Sürekli geriye yaslandık. Bizim oyunumuz bu olmamalı. 11 kişi Galatasaray'a karşı daha iyiydik. Şimdi galip gelmeyeceksek ne zaman galip geleceğiz biz?" ifadelerini kullandı.

''BU MAÇ BİZE ÖRNEK OLSUN''

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın'ın Galatasaray'ın ikinci yarıda oyuna ortak olmasını takımın geriye yaslanma tutumuna bağlayarak "Ardından da Galatasaray'ı maçın içine soktuk ve golü yedik. Bu maç bize örnek olsun. Bundan sonra sizden böyle bir reaksiyon istemiyorum. Kendi oyunumuzu oynamalıyız" sözlerini sarf ettiği belirtildi.