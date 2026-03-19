Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu'na karşı ilk galibiyetini aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na karşı ilk galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na karşı ilk galibiyetini aldı. Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda 15 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir ile Yalçın'ın başında olduğu Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmişti. Teknik direktörler, iki sezon sonra bu kez farklı takımlarla rakip oldu. Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun ekibi MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı