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Sergen Yalçın'dan bomba Hasan Arat itirafı: Başkan olmadan beni aramıştı

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü ve efsane futbolcusu Sergen Yalçın, bir spor programında önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'ın, başkan olmadan kendisine teknik direktörlük teklif ettiğini, ancak başkan olduktan sonra bir daha kendisini aramadığını iddia etti.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın efsane teknik direktörü ve eski futbolcusu Sergen Yalçın, bir spor programında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

"BAŞKAN OLMADAN ÖNCE BENİ ARADI"

Yalçın, Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat'ın, göreve gelmeden kısa bir süre önce kendisiyle iletişime geçtiğini ve takımı yönetmesi için kendisine söz verdiğini açıkladı. Ancak, Arat'ın başkan olduktan sonra bir daha kendisini aramadığını belirtti.

Yalçın, canlı yayında şunları söyledi:

"Hasan Arat, başkan olmadan bir ay önce beni aradı. 'Hocam, senden başka bir teknik direktör düşünmüyoruz. Allah aşkına kimseyle anlaşma' dedi. Ben de 'Tamam başkanım, sen bir göreve otur, konuşuruz' dedim. Ama sonra bir daha aramadı."

Hasan Arat'ın göreve gelir gelmez Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirmesi, hem camiada hem de taraftarlar arasında tartışmalara yol açmıştı. Ancak Hollandalı teknik adamın aldığı kötü sonuçlar, Beşiktaş'ta kriz yaratmış ve hem Arat hem de van Bronckhorst görevlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Beşiktaş'ta şu an geçici olarak başkanlık görevini yürüten Hüseyin Yücel, geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın'a takımın başına geçmesi için teklif götürdü. Ancak Yalçın bu teklifi reddetti. Beşiktaş taraftarının bir kısmı, Yalçın'ın yeniden takımın başına geçmesini isterken, diğer bir kesim, farklı bir teknik adamla yola devam edilmesi gerektiğini savunuyor.

Sergen Yalçın'dan bomba Hasan Arat itirafı: Başkan olmadan beni aramıştı
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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