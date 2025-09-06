Sergen Yalçın, Cengiz ve Djiku'dan sonra Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor
Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku ve Cengiz Ünder'in ardından milli futbolcu İsmail Yüksek'i de kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.
Sergen Yalçın'ı göreve getiren Süper Lig devi Beşiktaş'ta gündeme Fenerbahçe'den Alexander Djiku ve Cengiz Ünder'in ardından bir isim daha geldi.
SERGEN YALÇIN İSMAİL'İ İSTİYOR
Siyah-Beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, orta saha transferinde gözünü Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek'e çevirdi. Başarılı hocanın, yönetime rapor verdiği ve İsmail'in alınmasını istediği dile getirildi.
GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK
Bu gelişme üzerine yönetimin, 26 yaşındaki ön libero için kısa süre içinde Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Fenerbahçe ile 30 maça çıkan İsmail, bu maçlarda 2 asist yaptı. Sarı-lacivertliler ile 2028 yılına dek sözleşmesi olan İsmail Yüksek, bu sezon ise 4 maçta süre buldu.