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Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim

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Sergen Yalçın, kendisi hakkında konuşanlara canlı yayında tepki gösterdi. Ailesel sebeplerle Beşiktaş'ın teklifini reddeden Yalçın, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Tümer Metin'e tepki göstererek, "Bir daha televizyonda benim hakkımda yalan yanlış hikaye anlatan olursa rezil rüsva ederim'' dedi.

Beşiktaş'ın teklifini ailesel sebeplerden ötürü reddeden Sergen Yalçın sosyal medyada kendisiyle ilgili yazılanlara adeta ateş püskürdü.

"YETER KARDEŞİM YETER"

Ekol TV'de konuşan Yalçın, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı ve bir televizyon programında kendisi hakkında iddialarda bulunan Tümer Metin'e, "Aile olarak perişan olmuş durumdayız. Yeter kardeşim, yeter. Bıkmadınız mı?" diyerek tepki gösterdi.

"28 AYDIR HASTANELERDE UĞRAŞIYORUM"

Kendisi hakkında medyada ve sosyal medyada yazılanlara tepki gösteren Sergen Yalçın, "Artık bunlardan bıktım. Kimin benle ilgili ne hikayesi varsa anlatsın kardeşim! Ne anlatacaksa anlatsın. Bu konu da bitsin. Yalan yanlış hikayelerinizi, uydurduğunuz hikayelerinizi anlatın, bitsin, ben de kurtulayım. 28 aydır hastanelerde uğraşıyorum. Kardeşim dün yine hastaneye yattı. Aile olarak perişan olmuş durumdayız. Yeter kardeşim, yeter. Bıkmadınız mı? Benimle uğraşmayı bıraksınlar" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kendisi hakkında söylediği; ''Sergen Yalçın neden Beşiktaş'a gelmedi? Sergen Yalçın çok akıllı bir hoca. Öyle bir kaosa girmek istemiyor" sözlerine tepki gösterdi.

"İŞİNİZE BAKIN, KİMİ NE İLGİLENDİRİR?"

Sergen Yalçın, "Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Neler çektiğimizi biliyor musun? Neye göre bu konuşmaları yapıyorsun? Sen Samsunspor Başkanı'sın. Çık Samsunspor ilgili ne konuşacaksan konuş. Sana ne Sergen çalışmış çalışmamış, evde oturmuş. Kimi ne ilgilendirir? İşinize bakın. Size ne Sergen'den! İş hayatımın sorgulanmasına çok üzülüyorum. Yıllarca Anadolu'da ve büyük takımda çalıştık. O kadar başarılı olduk ki çalıştığımız yerlerde… Size tavsiyem şu: Benimle ilgili konuşanlar gidin, Anadolu'da o takımları nereden aldığıma, hangi pozisyondan aldığıma, hangi pozisyona getirdiğime bakın! Ondan sonra iş hayatımı sorgulayın, o hikayelerinizi Youtube televizyonlarında anlatın" dedi.

"REZİL RÜSVA EDERİM"

Eski takım arkadaşı Tümer Metin'i de hedef alan Yalçın, ''Tümer'e bir şey demeyeceğim Allah bildiği gibi yapsın. Başka bir işiniz yok mu? Komik değil bunlar, Kimse gülmüyor bunlara. Bir daha televizyonda benim hakkımda yalan yanlış hikaye anlatan olursa, onu bu yayında sana yemin olsun rezil rüsva ederim. Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Sergen fenev e aldığı haksız puanlardan sonra hiç diyor musun "FB nin hakem konuşmaya hakkı kalmadı" diye ? Sana Galatasaray ı hedef gösteren salıncakçılar mı öyle konuşmanı istemiyor yoksa? Ondan dolayı mı feneve hakemler tarafından kazandırılan haksız puanları eleştirmiyorsun?

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Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

SERGEN CİĞİM BİLADERİNE ÇOK GEÇMİŞ OLSUN ALLAH ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM BIRAK BU AYAKLARI HURMALAR TIRMALAR

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Haber YorumlarıHakan Kara:

madem ailsel sıkıntınız var bir dile getirme yada bu medyadan bu yorumculuktan uzaklaş ara ver tonla milyon doalrlarımnız var neden yorumculuk yapıyıon yapma o zaman uzak dur medyadan spor dunyasından ara ver

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Sen herkes hakkında at tut. Senin hakkında konuşulunca hemen dürüst çocuk moduna geç.

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Haber YorumlarıSelcuk Cidem:

Dün FENERE penaltı çalınmadı Melike. Ama Cuma günü GS e VAR ile penaltı verildi.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Selçuk cahili penaltı ise penaltı verilecek tabi. Sizin algılama sorununuz mu var? Benim söylemeye çalıştığım şey adaletsizlik. Var olmayan penaltıyı verirsen haksızlık olur haram olur. Fakat GS nin kazandığı penaltı penaltı idi zaten. Hatta bir tane penaltısını daha vermediler Galatasaray ın. Maçı izlerseniz görürsünüz. Haram helali ayırt edemiyor musunuz? Pozisyon penaltı ise penaltıyı paşa paşa vereceksin sırf Galatasaray penaltıyla kazanmasın diye vermemezlik yapılamaz, pozisyon penaltı değilse sıradan bir omuz omuza mücadeleye penaltı vermiceksin veya aldatmaya yönelik kendini yere atmalara penaltı vermiceksin (feneve bu şekilde bir sürü penaltı verildi).

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