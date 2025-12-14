Haberler

Sergen Yalçın canlı yayında çıldırdı: Bugün bir tiyatro vardı, futbol değil

Güncelleme:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının ardından tepkili açıklamalar yaptı. Maçı 'tiyatro' olarak nitelendiren Yalçın, oynanan oyunun futbol olmadığını belirtti. Yalçın, "1 sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Bugün bir tiyatro vardı, futbol değil.'' dedi.

  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçını tiyatro olarak değerlendirdi.
  • Sergen Yalçın, maçta 70 dakika eksik oynadıklarını ve kulübede hücumcu olmadığını söyledi.
  • Sergen Yalçın, maçın ilk 30 dakikasında 3-1 önde olduklarını ve oyun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-3 berabere sonuçlanan Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN BİR TİYATRO VARDI'

Maç sonu tepkili açıklamalar yapan Sergen Yalçın, maçı tiyatro olarak değerlendirirken, "Bugünkü oyun öyle bir oyun değil. Sor sorunu hocam, bugünkü oyun öyle değil. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyun, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız. Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı." dedi.

"KONUŞURSAM CEZA ALACAĞIM"

Sözlerine devam eden Yalçın, "1 sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Bugün bir tiyatro vardı, futbol değil.' ifadelerini kullandı.

"RAKİP BİLE KIRMIZI KARTA ŞAŞIRDI"

Kırmızı karta tepki gösteren Yalçın, "İlk 30 dakikada 3-1 öndeyiz, kolay bir oyun, farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, rakip bile kırmızı karta şaşırdı 'bu nasıl' diye. Kurulmuş bir oyundu. Bizim için 1 puan iyi." şeklinde konuştu.

Yorumlar (6)

Altan Kaya:

haklısın

2y5bybvm56:

CHP zihniyeti bir açıklama olmuş

VATAN BOZKURTLAR:

Bir Fb taraftarı olarak iki üç haftadır Trabzon maçlarını izliyorum haketmediği puanlar alıyor hakemlerin açık desteği var bugünkü maçta kırmızı kart pozizyonu tartışmasız sarı karttı çünkü futbolcunun ayakbilegine değil topuguna istem dışı basılıyor kırılma tehlikesi yoktur belliki federasyon başkanı iyi talimat vermiş fazla değil trabzonun son üç maçına bakın fenerbahçe düşmanlığı herşeyi yaptırıyor.

Adil karli:

Orkunada kirmizi verilmeliydi hakli

Tolga Noyin:

fanatik Trabzon sporlu TFF başkanının tarafsız olma ihtimali var mı?

title