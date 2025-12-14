Sergen Yalçın canlı yayında çıldırdı: Bugün bir tiyatro vardı, futbol değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-3 berabere sonuçlanan Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN BİR TİYATRO VARDI'

Maç sonu tepkili açıklamalar yapan Sergen Yalçın, maçı tiyatro olarak değerlendirirken, "Bugünkü oyun öyle bir oyun değil. Sor sorunu hocam, bugünkü oyun öyle değil. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyun, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız. Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı." dedi.

"KONUŞURSAM CEZA ALACAĞIM"

Sözlerine devam eden Yalçın, "1 sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Bugün bir tiyatro vardı, futbol değil.' ifadelerini kullandı.

"RAKİP BİLE KIRMIZI KARTA ŞAŞIRDI"

Kırmızı karta tepki gösteren Yalçın, "İlk 30 dakikada 3-1 öndeyiz, kolay bir oyun, farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, rakip bile kırmızı karta şaşırdı 'bu nasıl' diye. Kurulmuş bir oyundu. Bizim için 1 puan iyi." şeklinde konuştu.