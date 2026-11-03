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Sergen Yalçın A Milli Takım'ın ilk aday kadrosunu canlı yayında açıklayacak

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Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın ilk aday kadrosunu canlı yayında açıklayacak. TFF'ye göre duyuru, 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te Riva'daki basın toplantısında yapılacak ve TFF YouTube kanalından izlenebilecek.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk aday kadrosunu "canlı yayında" açıklayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre millilerin UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ve 15 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Fransa ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu Sergen Yalçın tarafından duyurulacak.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak basın toplantısı, 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te medya mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Toplantı, TFF YouTube kanalından izlenebilecek.

Kaynak: AA
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