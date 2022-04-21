Seren Ay Çetin'in ringe çıkacağı WBC maçı gelirinin yarısı Ukrayna'ya bağışlanacak - Haberler

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Seren Ay Çetin'in ringe çıkacağı WBC maçı gelirinin yarısı Ukrayna'ya bağışlanacak

AA - Ercan Çakar - Spor
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Seren Ay Çetin'in ringe çıkacağı WBC maçı gelirinin yarısı Ukrayna'ya bağışlanacak

Türk kadın boksör Seren Ay Çetin'in Avusturyalı Eva Voraberger ile mücadele edeceği Dünya Boks Konseyi (WBC) gümüş kemer maçında elde edilecek gelirin yarısı, Ukrayna'daki savaş mağdurları ve genç sporcular için bağışlanacak.

Türk kadın boksör Seren Ay Çetin'in Avusturyalı Eva Voraberger ile mücadele edeceği Dünya Boks Konseyi (WBC) gümüş kemer maçında elde edilecek gelirin yarısı, Ukrayna'daki savaş mağdurları ve genç sporcular için bağışlanacak.

Uluslararası alanda birçok başarıya imza atan Serdar Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, 13 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda iki kere WBC dünya şampiyonu olan Eva Voraberger ile karşılaşacak.

Kadıköy Boks Kulübü Kurucusu Serdar Avcı, Seren Ay Çetin'in Eva Voraberger ile yapacağı maçta elde edilecek bilet gelirinin yarısının Ukrayna'daki savaş mağdurları ve genç sporculara bağışlanacağını açıkladı.

Müsabakaya kısa bir süre kaldığını belirten Avcı, boksseverlere çağrıda bulunarak, "O gece binlerce boksseveri salona bekliyoruz. Bilet satışından elde edilecek gelirin yüzde 50'si, Ukrayna'daki savaş mağdurları ve spor yapamayan gençler için kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Seren Ay Çetin ise her zaman savaşa karşı olduğunu vurgulayarak, "Savaş dursun, barış kazansın. Tüm dünyada barış olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Ercan Çakar - Spor

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