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Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Serdar Dursun, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasında geçen bir konuşmayı itiraf etti. Dursun, 2021-2022 sezonunda oynanan Hatayspor maçında zıplayarak kullandığı penaltı pozisyonu sonrası Koç'un kendisini arayarak, ''Oğlum ne yapıyorsun? Bir daha öyle atmayacaksın yoksa sözleşmeni feshederim'' dediğini söyledi.

Milli futbolcu Serdar Dursun, Hatayspor maçında zıplayarak kullandığı penaltı pozisyonu sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la arasında geçen diyaloğu anlattı.

ARALARINDAKİ DİYALOĞU İTİRAF ETTİ

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Serdar, takımdan ayrılmıştı. Şu an kulübü olmayan milli futbolcu, katıldığı bir programda 2021-2022 sezonunda Hatayspor'la oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı maçta zıplayarak kullandığı penaltı pozisyonu sonrası yaşananları ilk kez açıkladı. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan o karşılaşmada 2 gol kaydeden Serdar Dursun, maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine söylediklerini anlattı.

"OĞLUM NE YAPIYORSUN?"

Ali Koç'un tebrik etmek için kendisini aradığını sanan Dursun, "Maçtan sonra Ali Koç yöneticiyi aradı, başkan bana 'Oğlum ne yapıyorsun? Bir daha öyle atmayacaksın yoksa sözleşmeni feshederim' dedi. Ben de 'Bu yüzden yapmadım, yıllardır öyle antrenman yaparım öyle kullanırım' dedim. Ali Koç da bana; 'Olsun bir daha yapma" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Serdar Dursun Fenerbahçe Hatayspor Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Gjerj Kastoroiti:

boş adam

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