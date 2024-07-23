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Serdar Dursun, Alanyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncu geçtiğimiz sezon sahada yer aldığı mücadelelerde 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Fatih Karagümrük'ten 1 sezon için yeniden Fenerbahçe'ye dönen Serdar Dursun'un sözleşmesi sona ermişti. Kanarya ile yaptığı görüşmelerde anlaşamayan Serdar Dursun, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı.

Golcü oyuncunun yeni sezonda formasını giyeceği kulüp de netleşti. Fenerbahçe ile yollarını ayıran Serdar Dursun, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

YARIN KAMPA KATILACAK

Bir başka Süper Lig ekibi Konyaspor ile de masaya oturan 32 yaşındaki forvet tercihini Alanyaspor'dan yana kullandı. Dursun, yarın Alanyaspor'un Topuk Yaylası'nda yapılan kampına katılacak.

9 GOL 2 ASİST

Geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe formalarıyla 35 maça çıkan deneyimli oyuncu sahada yer aldığı mücadelelerde 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Serdar Dursun Fenerbahçe Futbol Spor Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ferit Garipoğlu:

güzel transfer yapmış Alanyaspor, serdar sağdan ve soldan güzel desteklemelerle 20 gol atar

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