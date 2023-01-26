Serdar Dursun'a Avrupa'dan şaşırtan talip! Teklifi kabul ederse ecel terleri dökecek

Fenerbahçe ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Serdar Dursun'a, KV Mechelen talip oldu. Belçika Ligi ekibi, milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 18 takımlı ligde 13. sırada bulunan KV Mechelen'in küme düşme hattıyla arasında 5 puan bulunuyor. Deneyimli golcü, Belçika ekibinden gelen teklifi kabul etmesi durumunda küme düşmeme mücadelesi verecek.

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek isimler kadar gidecekler de merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde gidecek isimlerin başında gelen Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı.

BELÇİKA'DAN TALİBİ VAR

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Serdar Dursun'a KV Mechelen talip oldu. Belçika Ligi ekibi, milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. KV Mechelen, Belçika Ligi'nde 13. sırada bulunuyor.

16 RESMİ MAÇA ÇIKTI

2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle kulübeye hapsoldu. Milli futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 16 resmi maçta 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.