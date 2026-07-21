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Elazığspor Teknik Direktörü Bozkurt: "Kadro kalitemiz her anlamda iyi"

Elazığspor Teknik Direktörü Bozkurt: 'Kadro kalitemiz her anlamda iyi'
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Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini ve takımın kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu söyledi.

Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, "Kadro kalitemiz her anlamda iyi. Teknik, karakterli, kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız" dedi

Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Elazığspor'da Teknik Direktör Serdar Bozkurt, açıklamalarda bulundu.

Hazırlıkların gayet iyi geçtiğini ifade eden Bozkurt, "Bugün 7. günümüz. Tam kadroyla antrenmanlara ve sezona başlamak hemen hemen her takıma, her hocaya nasip olmuyor. Bunu bir kere söyleyelim. O yüzden başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Genelde biz bazı takımlarda başlarken transferler yarım olur, yavaş yavaş katılır. Bu planlama da antrenman planını her zaman bozuyordur. Gelen oyuncular sonradan eklenir. Bizim birkaç oyuncu dışında böyle bir sıkıntımız yok. Bir sorunumuz yok. Hemen hemen tam kadroyla zaten başladık, çalışıyoruz. Gayet de iyi gidiyor. Perşembe akşamı burada bir test yapacağız, ondan sonra dağılacağız. Pazartesi Afyon'da toplanacağız" dedi.

Takımın son transferi Barış Ekincier hakkında değerlendirmelerde bulunan Bozkurt; "Barış kaliteli bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Türkiye'de ilk defa 2. Lig'de oynayacak. Urfa'ya gelmişti, Ümraniye'ye gitti. Bizim daha önceden tanıdığımız, daha önceki takımlara da hatta istediğimiz bir oyuncuydu. Buraya değer katacak. Teknik kapasitesi yüksek. İyi bir oyuncu, diğer oyuncular gibi. Yani bizim her oyuncumuz çok değerli. Bu ligin çok önemli oyuncuları hepsi biliyorsunuz. Geçen toplantıda da söyledim. Hepsi çok önemli. Burada herkesi deneyeceğim, hiçbir oyuncuyu diğerinden ayırmasınlar. Kadro kalitemiz her anlamda iyi. Teknik, karakterli, kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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