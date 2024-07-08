Serdar Aziz Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, transfer görüşmeleri yapmak için sarı-lacivertlilerin Avusturya kampından ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.