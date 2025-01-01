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Başkan açıkladı! Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için ilk adayın Sergen Yalçın olduğunu açıkladı. Adalı, Sergen Yalçın'ın yurt dışında olduğunu ve döndüğünde görüşeceklerini ifade etti.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni Başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için ilk adayın Sergen Yalçın olduğunu söyledi.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve futbolcularla bir araya gelen Adalı, siyah-beyazlıların teknik direktörlük için gündemindeki isimlerden Sergen Yalçın'la ilgili konuştu.

"DÖNDÜĞÜNDE KONUŞACAĞIZ"

Adalı, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ın ilk aday olduğunu söyledi. Milliyet gazetesine konuşan Adalı açıklamasında, "Sergen hoca, yurt dışında, tatile gitmiş. Bugün/yarın döndüğünde konuşacağız. Elbette camianın ve yönetimin ilk teknik direktör adayı odur. Şunu da söylemek isterim; Serdar (Topraktepe) Hoca da bu kulübün evladı. Egosu yok. Ne zaman görev verilse, aşkla, şevkle yapıyor. Onun kariyer planlamasını da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan açıkladı! Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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