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Adalı: Vlahovic'in lisansı için izin bekleniyor

Adalı: Vlahovic'in lisansı için izin bekleniyor
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BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer Dusan Vlahovic’in lisansıyla ilgili, İtalya Futbol Federasyonu’ndan izin beklendiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer Dusan Vlahovic'in lisansıyla ilgili, İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin beklendiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta başkanı Serdal Adalı, sponsorluk sözleşmesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Adalı, yeni transfer Dusan Vlahovic ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vlahovic'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkartılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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