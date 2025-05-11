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Serdal Adalı, Beşiktaş taraftarına seslendi: Bayraklarınızı çıkarın

Serdal Adalı, Beşiktaş taraftarına seslendi: Bayraklarınızı çıkarın
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Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı, Olağan Seçimli Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulundu. Adalı, Beşiktaş taraftarına ve camiasına teşekkürlerini sundu. Beşiktaş'ın yükselişinin başladığını belirten Adalı, Beşiktaş'ı yeniden zirveye taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bütün Beşiktaşlılara söylüyorum, bayraklarınızı sandıktan çıkarın.'' dedi.

Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı, Ataköy Atletizm Salonu'nda Olağan Seçimli Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulundu. Beşiktaşlı taraftarlara seslenen Serdal Adalı, ' ' Beşiktaş'ı yeniden zirveye taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bütün Beşiktaşlılara söylüyorum, bayraklarınızı sandıktan çıkarın.'' dedi.

''TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Serdal Adalı, sözlerine teşekkürlerine sunarak başladı ve "Sözlerime en büyük destekçim eşime ve her zamana yanımda olan çocuklarıma çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu gururu bize yaşatan değerli kongre üyelerimize, ilk andan itibaren bize destek veren büyük Beşiktaş taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Büyük Beşiktaş camiasının her bir ferdine teşekkür ediyorum." dedi.

''BEŞİKTAŞ'IN YÜKSELİŞİ BAŞLAMIŞTIR''

Beşiktaş'ın yükselişinin başladığını dile getiren Adalı, "Değerli kongre üyeleri, sadece 4 ay önce Beşiktaş'a sahip çıkarak, tarihin en yüksek oy sayısıyla bize bu göreve layık gördünüz. Bugün de bize olan güveni bir kez daha gösterdiniz. Beşiktaş için istikrar dediniz. Camiamızın bir kez daha güvenini arkamıza aldığımızı bilmek büyük bir onurdur. Göreve geldiğimiz andan itibaren Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışan hedefler koyduk ve bunun için çalışmalara başladık. Bugün ortaya koyduğumuz bu hedeflerin bir kez daha onaylandığını görüyoruz. Beşiktaş, bugünden itibaren net bir istikrar dönemine girmiştir. Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz projeleri yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

''BAYRAKLARINIZI SANDIKTAN ÇIKARIN''

Hedeflerinden bahseden Adalı, Siyah-beyazlı taraftarlara seslenerek, "Camiamdan en büyük isteğim birlik ve beraberliktir. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş'ı yeniden zirveye taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bütün Beşiktaşlılara söylüyorum, siyah-beyazlı bayraklarınızı sandıktan çıkartın!" sözlerini sarf etti.

Serdal Adalı son olarak şu ifadeleri kullandı; "Son yıllarda yaşadığımız bütün sevinçleri, içimizde ukde kalan duyguları, söyleyemediğimiz tüm şarkıları bağırma vakti yakındır! Tüm camiama sevgi ve saygılarımla. Çok teşekkür ediyorum. En büyük Beşiktaş!

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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