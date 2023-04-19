Serbest stil Güreş Milli Takımı'ndan 6 madalya

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler serbest stilde maçlarını tamamlandı. A Milli Güreş Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası'nı 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamladı. Serbest stil A Milli Güreş Takımı'nda Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk altın, Süleyman Atlı gümüş, İbrahim Çiftçi, Soner Demirtaş ve Emrah Ormanoğlu ise bronz madalya kazanan isimler oldular.

TAHA AKGÜL, 10'UNCU KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

"53 kg. Zeynep Yetgil, 59 kg. Eda Tekin, 65 kg. Büşra Efe, 68 kg. Nesrin Baş ve 72 kg. Buse Çavuşoğlu Tosun"