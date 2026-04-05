Milli güreşçilerin Kastamonu kampı sona erdi

Serbest Güreş A Milli Takımı ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlık kapsamında Kastamonu'da düzenledikleri kampı başarıyla tamamladı. A Milli Takım, 20-26 Nisan'da Arnavutluk'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası için son hazırlıklarını sürdürüyor.

Serbest Güreş A Milli Takımı nisan ayında gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Şampiyonası, 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı da ekim ayında yapılacak 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdü. 45 sporcunun katıldığı kamp bugün sona erdi.

Serbest Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş, AA muhabirine, 20-26 Nisan'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonasına katılacaklarını hatırlattı.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Demirtaş, "8 Nisan'da Elmadağ'da son kampımızı yapacağız. Şu ana kadar 4 kamp yaptık. Elmadağ'daki de beşinci kampımız olacak. Bu arada çeşitli turnuvalara gittik. Hatalarımızı, eksiklerimizi görme fırsatı bulduk. Ona göre çalışmalarımızı devam ettirdik. Artık form ve güreş antrenmanlarımız olacak. Onları da kazasız belasız tamamlayıp şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
