Serbest Güreş Milli Takımı Belgrad'da hazırlıklarını sürdürüyor
Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Güreş Şampiyonası öncesi Belgrad'da hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın mindere çıkacak ilk isimleri Emrah Ormanoğlu, Servet Coşkun, Osman Göçen ve Taha Akgül olacak.
Serbest Güreş Milli Takımı, 16-24 Eylül tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesi hazırlıklarını şampiyonananın yapılacağı kentte sürdürdü.
61 kg'da Emrah Ormanoğlu, 70 kg'da Servet Coşkun, 86 kg'da Osman Göçen ve 125 kg'da Taha Akgül, yarın mindere çıkan ilk isimler olacak.
Serbest Güreş Milli Takımı, dün havayoluyla Belgrad'a ulaşmıştı.
Şampiyonada mücadele edecek Serbest Güreş Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor:
57 kg Süleyman Atlı
61 kg Emrah Ormanoğlu
65 kg Cavit Acar
70 kg Servet Coşkun
74 kg Soner Demirtaş
79 kg Ramazan İshak Sarı
86 kg Osman Göçen
92 kg Feyzullah Aktürk
97 kg İbrahim Çiftçi
125 kg Taha Akgül - İSTANBUL