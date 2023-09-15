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Serbest Güreş Milli Takımı Belgrad'da hazırlıklarını sürdürüyor

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Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Güreş Şampiyonası öncesi Belgrad'da hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın mindere çıkacak ilk isimleri Emrah Ormanoğlu, Servet Coşkun, Osman Göçen ve Taha Akgül olacak.

Serbest Güreş Milli Takımı, 16-24 Eylül tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesi hazırlıklarını şampiyonananın yapılacağı kentte sürdürdü.

61 kg'da Emrah Ormanoğlu, 70 kg'da Servet Coşkun, 86 kg'da Osman Göçen ve 125 kg'da Taha Akgül, yarın mindere çıkan ilk isimler olacak.

Serbest Güreş Milli Takımı, dün havayoluyla Belgrad'a ulaşmıştı.

Şampiyonada mücadele edecek Serbest Güreş Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor:

57 kg Süleyman Atlı

61 kg Emrah Ormanoğlu

65 kg Cavit Acar

70 kg Servet Coşkun

74 kg Soner Demirtaş

79 kg Ramazan İshak Sarı

86 kg Osman Göçen

92 kg Feyzullah Aktürk

97 kg İbrahim Çiftçi

125 kg Taha Akgül - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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