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Serbest dalışın genç yıldızı Timur Alp Kuru rotasını büyükler kürsüsüne çevirdi

Serbest dalışın genç yıldızı Timur Alp Kuru rotasını büyükler kürsüsüne çevirdi
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- Milli sporcu Timur Alp Kuru: "Gelecek yıl büyükler kategorisinde mücadele edeceğim. Bu kategoride çok daha tecrübeli sporcular var. Buna rağmen en iyi şekilde hazırlanıp ülkemi başarıyla temsil etmek ve büyüklerde de madalya kazanmak istiyorum."

Hobi olarak başladığı serbest dalışta kısa sürede Türkiye'nin en başarılı genç sporcuları arasına giren milli sporcu Timur Alp Kuru, iki yılda kazandığı 10 madalyanın ardından rotasını büyükler kategorisine çevirdi.

Henüz 17 yaşındaki Kuru, iki yılda Türkiye şampiyonalarında 5, dünya şampiyonalarında ise 5 madalya kazanarak dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladı.

Milli sporcu, son olarak Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda tek palet branşında dünya şampiyonu olurken, çift palet, statik ve paletsiz disiplinlerinde ise 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak organizasyonu 4 madalyayla tamamladı.

Gelecek yıl büyükler kategorisinde mücadele edecek Kuru, daha tecrübeli rakiplerine karşı da kürsü mücadelesi vermek için antrenmanlarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonasında dört farklı branşta madalya kazanarak büyük gurur yaşadığını anlattı.

Geçen yıl dünya şampiyonasında tek branşta kürsüye çıktığını anımsatan Kuru, bu yıl ise farklı disiplinlerde de başarılı olmayı başardığını belirtti.

Uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kuru, ailesini gururlandırmanın da kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Serbest dalışa hobi olarak başladığını anlatan genç sporcu, ilk antrenmanından yalnızca yedi ay sonra Türkiye şampiyonu olduğunu, bir ay sonra ise dünya ikinciliği elde ederek kariyerinde hızlı bir yükseliş yakaladığını söyledi.

"Başladığımda bu seviyeye geleceğimi beklemiyordum." diyen Kuru, serbest dalışın kendisi için hala büyük bir tutku olduğunu, kazandığı başarıların ise daha fazla çalışması için motivasyon sağladığını ifade etti.

Büyükler kategorisinin çok daha zorlu geçeceğini vurgulayan Kuru, "Gelecek yıl büyükler kategorisinde mücadele edeceğim. Bu kategoride çok daha tecrübeli sporcular var. Buna rağmen en iyi şekilde hazırlanıp ülkemi başarıyla temsil etmek ve büyüklerde de madalya kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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