Sepp Piontek'i kaybettik

Sepp Piontek'i kaybettik
Güncelleme:
1990 ile 1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

  • Alman teknik direktör Sepp Piontek 85 yaşında hayatını kaybetti.
  • Sepp Piontek 1990 ile 1993 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı ve bu sürede 27 maç yönetti.
  • Sepp Piontek teknik direktörlük kariyerine 1971 yılında Werder Bremen'de başladı ve Bursaspor dahil çeşitli takımları çalıştırdı.

1990 ile 1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Alman teknik direktör Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti. Türk futbolunda önemli bir iz bırakan Piontek'in vefatı spor camiasında üzüntü yarattı.

3 YILDA 27 MAÇ

Piontek, A Milli Takım'ın başında üç yıl görev yaptı ve bu süreçte 27 maçta takımın başında sahaya çıktı. Alman teknik adam, milli görevinden sonra Türkiye'de Bursaspor'u da çalıştırdı.

DANİMARKA'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN KARİYER

Danimarka futboluna altın çağını yaşatan isim olarak bilinen Piontek, 1990 yılında Türkiye A Milli Takımı'nın başına geçti. Göreve geldiğinde Fatih Terim'i yardımcısı yaparak Türk futboluna önemli bir miras bıraktı.

Milli takımın iskeletini oluşturan ve altyapı yapılanmasına katkı sağlayan Piontek, futbol otoriteleri tarafından "geleceği inşa eden adam" olarak nitelendirildi.

SEPP PIONTEK KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerine 1971 yılında Werder Bremen'de başlayan daha sonra sırasıyla Fortuna Düsseldorf, Haiti, St. Pauli, Danimarka, Türkiye, Bursaspor, Aalborg, Silkeborg ve Grönland'ı çalıştırmıştı.

500

