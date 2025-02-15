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Şenol Güneş, Beşiktaş mağlubiyetinin nedenini anlattı

Şenol Güneş, Beşiktaş mağlubiyetinin nedenini anlattı
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'a 2-1 kaybettikleri karşılaşmayı değerlendirdi. Güneş, "İlk yarının sonunda ikinci golü atsak büyük bir avantaj olacaktı. İkinci yarıda yediğimiz golle Beşiktaş ortak oldu. Beşiktaş'ın attığı ilk golde rakipten uzak kaldık. Değişiklik esnasında ikinci golü yedik. Şanssızdı bizim için" dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 1-0 öne geçmelerine rağmen 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

"DEĞİŞİKLİK ESNASINDA GOLÜ YEDİK"

Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı;

"Oyunun tamamında rakipten aşağı değildik, denktik, artılarımız da vardı. Kazanmak için sahaya çıktık. Oyunun başında iyi başlamadık. Golden sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Paslar isabetsiz olunca hücum etkisiz oldu ama kontrol bizdeydi. İlk yarının sonunda ikinci golü atsak büyük bir avantaj olacaktı. İkinci yarıda yediğimiz golle Beşiktaş ortak oldu. Beşiktaş'ın attığı ilk golde rakipten uzak kaldık. Değişiklik esnasında ikinci golü yedik. Şanssızdı bizim için. Ondan sonra pozisyonlarımız da var. Pozisyon bulmada sıkıntı yaşamadık ama rakibin pozisyonlarına izin verdik. Basit hatalar, rakibi karşılarken, top kullanırken maçın sonunda rakibin lehine oldu. Bizim için önemli bir maçtı, üzgünüz. Sonuç kötü oldu bizim için."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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