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Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! Beşiktaş'ın derbi kadrosunda bir ilk yaşandı

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda kolunun üzerine düşen ve ağrı hisseden Weghorst kadroya alınırken bir de sürpriz yaşandı. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların zorlu mücadele öncesi maç kadrosu belli oldu.

WEGORST'TA BİR SORUNA RASTLANMADI

Antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst, dirseğine aldığı darbe sonucu ağrı hissediyordu. Yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmayan Hollandalı golcü, derbi kadrosuna alındı.

ATIBA İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Beşiktaş'ta bu sezon bir ilk yaşandı. Siyah-beyazlıların deneyimli orta sahası Atiba Hutchinson bu sezon ilk kez maç kadrosuna alındı.

Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! Beşiktaş'ın derbi kadrosuna bir ilk yaşandı

Haberler.com - Spor

Atiba Hutchinson Wout Weghorst Galatasaray Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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