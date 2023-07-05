Şenol Güneş'ten Adana Demirspor'dan ayrılan 39 yaşındaki Gökhan İnler'e sürpriz teklif

Adana Demirspor ile yolları ayıran Gökhan İnler ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş görüştü. Deneyimli hoca, kariyerinin sonuna gelen futbolcuya ekibine katılması için teklif yaptı. İnler'in ise siyah-beyazlılarda en az 1 sezon daha oynadıktan sonra jübile yapmak istediği belirtildi.