Şenol Güneş hakkında bomba Beşiktaş iddiası

Şenol Güneş hakkında bomba Beşiktaş iddiası
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın, Trabzonspor'dan ayrılan Şenol Güneş'le bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan sonra teknik direktörlüğe getirilen Şenol Güneş'in Fatih Tekke'nin görev almasıyla kulüpte üst düzey yöneticilik görevine atanacağı ileri sürülmüştü.

Ancak Haber61'deki habere göre Şenol Güneş ile yönetim arasında yapılan toplantıdan uzlaşma çıkmadı. Görüşme sırasında taraflar arasında ciddi fikir ayrılıkları yaşandığı Trabzonspor ile Şenol Güneş'in yolları tamamen ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ İDDİASI GÜNDEMDE

Haberde bir de çarpıcı bir iddia yer aldı. Buna göre Güneş'e, Süper Lig'de iki kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği ve bir görüşmenin dahi gerçekleştiği ileri sürüldü. Güneş'e bir diğer teklifin de İran'ın köklü kulüplerinden İstiklal'den geldiği ifade edildi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGencosman Kurt:

emekli olsun artik neyi başarmiş ki

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Haber YorumlarıHeyy Heyyy:

olablir güzel kadroyla hoca başarılı olur

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Haber Yorumlarıgjpr2bbhgy:

kümeye gider 8eşiktaş

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Ebeni başarmış Genç Osman...Ne başarısı varmış ..daha neyi başaracak..hiç kimsenin başaramadıgı dünya üçüncülüğü var adamın..süper lig şampiyonluğu.. şampiyonlar ligi çeyrek finalleri var.. neyi başarmış diyo hala

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