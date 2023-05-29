Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönüyor! Bambaşka iki seçenek arasında tercih yapacak

Fortuna Sittard ile yollarını resmen ayıran Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in 37 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği konuşuluyor. Öte yandan Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un da deneyimli santrforu istediği iddia ediliyor.

3 sezondur kariyerini Hollanda'da sürdüren Burak Yılmaz, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla Fortuna Sittard'dan ayrıldığını belirtmişti. Deneyimli golcü ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

"SAHA İÇİ VE DIŞINDA BİZE YARDIMCI OLUR"

Fanatik'te yer alan habere göre, Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri dönebilir. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in 37 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istediği ve "Burak'ın kadromuzda olması bize bir şey kaybettirmez, kazandırır. Kulübün içinden gelen biri. Saha içi ve dışında bize yardımcı olur." dediği iddia edildi. Burak Yılmaz daha önce yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'a dönmeyeceğini belirtmişti. Öte yandan teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor'un da deneyimli golcüyü istediği konuşuluyor.

"YAŞANANLARI EN KISA ZAMANDA ANLATACAĞIM"

Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sezon Fortuna Sittard'da olmayacağım. Kulüpte yaşananları en kısa zamanda anlatacağım. Size başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.