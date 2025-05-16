Senkronize Buz Pateni Gençlik Kupası Samsun'da Düzenlenecek

Senkronize Buz Pateni Gençlik Kupası Samsun'da Düzenlenecek
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2024-2025 sezonu faaliyet programı kapsamında Senkronize Buz Pateni Gençlik Kupası Yarışması'nı 23-25 Mayıs tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirecek. Yarışmaya 13 kulüpten 284 sporcu katılıyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Senkronize Buz Pateni Gençlik Kupası Yarışması, 23-25 Mayıs tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İlkadım Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyonda Ankara, Kocaeli, İstanbul'dan 13 kulüp, 284 sporcu yer alacak.

Yarışma, pre-juvenile, juvenile, basic novice, advanced novice, mixed age, junior ve senior elite kategorilerinde yapılacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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