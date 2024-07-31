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Şenes Erzik, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yer aldı. Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Şenes Erzik'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yer aldı. Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Şenes Erzik'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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