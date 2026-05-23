TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in acı günü: Eşi Dilek Erzik son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı ve UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik'in vefat eden eşi Dilek Erzik (83), son yolculuğuna uğurlandı.

Türk futbolunun duayen isimlerinden Şenes Erzik'in hayatını kaybeden eşi Dilek Erzik, son yolculuğuna uğurlandı. Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazına Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Teknik Direktör Şenol Güneş, Erzik ailesinin yakınları, spor ve iş dünyasından bir çok isim katıldı. Cenazede Şenes Erzik ve oğlu taziyeleri kabul etti. Dilek Erzik'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

